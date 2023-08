Misa, bendición y mimos para los perros en el día de San Roque en Bolivia

Un perro vestido de esmoquin asiste a una misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo por las celebraciones del día de San Roque, considerado el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Perros y dueños van a una misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo por las celebraciones del día de San Roque, considerado el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer y su perro asisten a una misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo por las celebraciones del día de San Roque, considerado el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El párroco católico Justino Limachi bendice a perros con agua bendita durante la misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo para celebrar la fiesta de San Roque, considerado el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer asiste con su perro a una misa en la iglesia del Cuerpo de Cristo por las celebraciones del día de San Roque, considerado el santo patrón de los perros, en El Alto, Bolivia, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved