Ministro extremista israelí visita un disputado lugar de culto en Jerusalén

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en el centro, asiste a una marcha en el Día de Jerusalén, un feriado israelí para celebrar la toma de Jerusalén oriental en la Guerra de los Seis Días, ante la Puerta de Damasco en la zona antigua de Jerusalén, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved