Millones de personas celebran el Holi, el festival hindú de los colores

Residentes de Barsana y Nandgaon, cubiertos de polvo de colores, cantan y bailan mientras participan en el Lathmar Holi en el templo de Nandagram, en Nandgoan, a 115 kms (70 millas) al sur de Nueva Delhi, India, el 9 de marzo de 2025. (AP Foto) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de personas practican rituales alrededor del fuego sagrado, llamado "Holi ka dahan", durante la celebración del Holi en la localidad de Palaj, cerca de Gandhinagar, India, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La gente practica rituales alrededor del fuego sagrado, llamado "Holi ka dahan", durante la celebración del Holi en la localidad de Palaj, cerca de Gandhinagar, India, el 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas celebran el Holi en el templo Lord Jagannath de Ahmedabad, India, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Devotos hindúes participan en el Holi, el festival hindú de los colores, en el templo Lord Jagannath, en Ahmedabad, India, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Ajit Solanki) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.