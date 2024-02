Miles de ucranianos viven en agonía mientras buscan a sus familiares desaparecidos

Iryna Reva, de 59 años, espera a su hijo Vladyslav en su apartamento en Kiev, Ucrania, el 9 de febrero de 2024. Vladyslav Reva, de 25 años, un soldado ucraniano, desapareció durante los combates contra las fuerzas rusas cerca en Donetsk el 24 de julio de 2022. (Foto AP/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved