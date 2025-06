Miles de personas protestan en Holanda para exigir que su gobierno tome acciones contra Israel

Decenas de miles de personas vestidas de rojo marchan frente al Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, al fondo, para exigir que su gobierno haga más para frenar la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza, el domingo 15 de junio de 2025, en La Haya, Holanda. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved