Miles de mexicanos salen a las calles para conmemorar el 55º aniversario de la masacre de Tlatelolco

Manifestantes intentan incendiar una tienda el 2 de octubre de 2023, luego de una marcha para conmemorar el 55º aniversario de los asesinatos de estudiantes que protestaban en la plaza de Tlatelolco, cuando soldados abrieron fuego sobre una manifestación pacífica, en la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)