Miles huyen del conflicto en Sudán y vuelven a Sudán del Sur

Muchos niños permanecen sentados y otros juegan en los restos de un tanque cerca del puerto fluvial de Renk, en Sudán del sur, el miércoles 17 de mayo de 2023. Miles de sudaneses del sur están regresando a sus localidades desde el país vecino de Sudán, donde estalló la violencia el mes pasado. (AP Foto/Sam Mednick) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved