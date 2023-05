Miles de evacuados en Filipinas antes de la llegada del tifón Mawar

En esta imagen del lunes 29 de mayo de 2023, una imagen por satélite de la NASA muestra el tifón Mawar acercándose a las provincias norteñas de Filipinas. (NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP) NASA Worldview

El meteoro mostraba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros (96 millas) por hora y ráfagas de hasta 190 kilómetros (118 millas) por hora, aunque se esperaba que no impactara de forma directa contra la región montañosa. Las previsiones más recientes apuntaban a que el sistema viraría al nordeste hacia Taiwán o el sur de Japón.

Responsables de preparación de emergencias señalaron que el tifón podría cambiar de rumbo con rapidez y que no había margen para la complacencia.

“Incluso de día, el tiempo es impredecible en la actualidad y podría cambiar en cualquier momento, de modo que siempre debemos actuar con prudencia”, dijo a The Associated Press el secretario asistente de la Oficina de Defensa Civil Raffy Alejandro. “Estamos hablando de posibles riesgos para la vida”.

“Estos tifones, sismos y calamidades naturales han formado parte de nuestras vidas”, dijo a The Associated Press por teléfono el vicegobernador de Batanes, Ignacio Villa. “No podemos permitirnos no prepararnos porque eso podría suponer la pérdida de vidas y daños importantes”.