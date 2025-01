Miles convierten celebración de Año Nuevo en protesta antigubernamental en Serbia

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes marchan el martes 31 de diciembre de 2024 durante una protesta en Belgrado, Serbia. (AP Foto/Darko Vojinovic)

El fiscal público de Serbia encausó el lunes a 13 personas, incluido un exministro, por el colapso de la techumbre. Los manifestantes dicen que eso no es suficiente, ya que la acusación no incluye cargos por posibles tratos corruptos durante una renovación de la estación de tren de Novi Sad que formaba parte de un acuerdo más amplio con empresas chinas.

Vucic anteriormente dijo a la cadena Prva TV que todas las demandas de los estudiantes han sido cumplidas.

“Siempre he estado dispuesto a hablar, ahora se los estoy pidiendo pero no quieren hablar conmigo, no tienen argumentos, los fiscales cumplieron con la última de sus demandas, todos los documentos que querían han sido publicados y no pasó nada”, dijo Vucic, agregando que no será derrocado por protestas callejeras.

