Migrantes siguen cruzando la selva del Darién pese a cambios migratorios en EEUU

Migrantes que cruzan el Darién de Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, descansan en un punto de suministro que ofrece bebidas a la venta el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Un migrante venezolano compra una bebida energética en un puesto instalado a lo largo de la ruta del Darién, de Colombia a Panamá, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes haitianos cruzan el Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Un niño venezolano que cruza el Darién con su familia desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, descansa el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes cruzan el Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Un migrante venezolano, con una niña sobre los hombros, cruza el Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Una migrante boliviana cargando a un bebé cruza el Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes inician la caminata a través del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos mientras parten del campamento inicial en Acandí, Colombia, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes que planean comenzar a cruzar el Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos se reúnen en el campamento inicial en Acandí, Colombia, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Los migrantes se reúnen para comenzar la caminata a través del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos en el campamento del comienzo del sendero en Acandí, Colombia, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes cruzan un río mientras en el Darién, desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos el miércoles 10 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes venezolanos toman un descanso durante su caminata a través del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes venezolanos toman un descanso durante su caminata a través del Darién desde Colombia a Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Los migrantes se sientan bajo un cartel que marca la frontera entre Panamá y Colombia durante su viaje por el Darién, el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes cruzan el Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes venezolanos descansan durante su caminata a través del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos el martes 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Un fotógrafo de The Associated Press acompañó esta semana por algunos tramos a los migrantes al inicio de su travesía.

“Ahí donde estamos no hay futuro, no hay trabajo”, dijo Ramírez, quien dejó en Venezuela a sus hijos, padres y hermanos. Reconoció que no ha escuchado mucho acerca de la política migratoria de Estados Unidos que cambiará a partir del jueves. “El 42 que lo van a quitar, que no sé qué. Quién sabe cómo será la vaina allá para pasar uno”, dijo a The Associated Press.