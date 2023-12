Migrantes que caminan por sur de México piden más oportunidades para quienes huyen de la pobreza

Los migrantes parten de Tapachula, México, el domingo 24 de diciembre de 2023. La caravana comenzó su viaje hacia el norte a través de México pocos días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegue a la Ciudad de México para discutir nuevos acuerdos para controlar el aumento de migrantes que buscan ingresar a ese país. (AP Foto/Edgar H. Clemente) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved