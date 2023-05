Migrantes colombianos denuncian tratos inhumanos en su proceso de deportación

Yised Marulanda llora después de llegar con otros migrantes colombianos deportados de Estados Unidos al aeropuerto de Bogotá, Colombia, el jueves 11 de mayo de 2023. La autoridad migratoria colombiana dijo que 209 colombianos fueron transportados en un vuelo fletado desde la frontera entre Estados Unidos y México. (Foto AP/John Vizcaíno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved