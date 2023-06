Migrantes centroamericanos podrán tramitar permisos desde Guatemala en centros de Movilidad Segura

Paula, en primer plano, de Guatemala, sostiene a su hija mientras les pregunta a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos acerca de las nuevas normas para el asilo, en el Puerto de Entrada de San Ysidro, el jueves 11 de mayo de 2023, en Tijuana, México. Migrantes centroamericanos podrán tramitar sus solicitudes desde Guatemala en los Centros de Movilidad Segura que financia el gobierno estadounidense y que se implementarán en países como Guatemala, usados como tránsito de migrantes, informó un funcionario del gobierno guatemalteco el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved