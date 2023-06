México: Sheinbaum anuncia que dejará alcaldía en busca de la candidatura presidencial de oficialismo

Una de las posibles candidatas presidenciales de Morena, partido gobernante en México, y alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el centro, levanta sus brazos en una conferencia de prensa en un hotel en Ciudad de México, el domingo 11 de junio de 2023. El presidente mexicano y presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer las reglas que deben seguir los aspirantes a candidatos del oficialismo ante las elecciones presidenciales de 2024 y la fecha de las primarias en que se definirá quién ocupará la nominación del partido. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.