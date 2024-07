México se estrena con una comandante suprema, pero ¿traerá cambios en las fuerzas armadas?

ARCHIVO - La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, señala a un periodista durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 10 de junio de 2024. Las fuerzas armadas de México estarán comandadas por primera vez por una mujer a partir del 1 de octubre, cuando Sheinbaum tomará posesión. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, saluda junto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una ceremonia de inauguración de una nueva pista en la base aérea militar de Santa Lucía, al norte de la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2021, convertida para complementar el sobrecargado aeropuerto internacional de la capital. Las fuerzas armadas de México estarán al mando por primera vez de una mujer a partir del 1 de octubre con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Oficiales de la Guardia Nacional de México saludan al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una ceremonia que conmemora el quinto aniversario de la Guardia Nacional en Campo Marte en la Ciudad de México, el 2 de julio de 2024. Las fuerzas armadas de México estarán comandadas por primera vez por una mujer a partir del 1 de octubre con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.