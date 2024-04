México podría tener su primera presidenta de ascendencia judía. ¿Eso importa en este país católico?

ARCHIVO - La candidata presidencial Claudia Sheinbaum habla durante su mitin de campaña inaugural en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. De ser elegida, Sheinbaum sería la primera presidenta de México de origen judío en un país que alberga a casi 100 millones de católicos. (AP Fhoto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Simpatizantes de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum se agolpan en el Zócalo, frente a la Catedral, para su mitin de campaña inaugural en la Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. Los votantes elegirán el 2 de junio un nuevo presidente, 628 congresistas y miles de cargos locales según el Instituto Nacional Electoral. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La candidata presidencial Claudia Sheinbaum saluda a sus partidarios cuando llega a su mitin de apertura de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de marzo de 2024. Sheinbaum, ex alcaldesa de la Ciudad de México y candidata del partido gobernante, ha mantenido una cómoda ventaja en todas las encuestas sobre sus dos oponentes. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Mujeres sosteniendo siluetas recortadas de color púrpura marchan hacia el Zócalo para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Ciudad de México, el 25 de noviembre. 2023. El presidente Andrés López Obrador y la principal candidata presidencial Claudia Sheinbaum han afirmado que el número de homicidios disminuyó durante la administración actual. Pero los líderes católicos, durante los foros nacionales que la iglesia celebró en 2023, se hicieron eco de los temores difundidos entre miles de ciudadanos promedio que compartieron cómo la violencia afectó sus vidas. (AP Foto/Aurea Del Rosario, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El aspirante presidencial Eduardo Verástegui posa para una selfie con un partidario durante una manifestación para recolectar firmas que le permitan postularse como candidato independiente, en San Bartolo del Valle, México, el 10 de noviembre de 2023. Miles de personas apoyaron las aspiraciones presidenciales de Verástegui, un activista de derecha y productor de cine que, aunque su campaña fracasó, se hizo eco de las voces de los conservadores que rechazan el aborto y los derechos LGBTQ+. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved