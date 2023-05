México mueve migrantes hacia el interior para bajar la presión en sus fronteras

Migrantes haitianos acampan en la plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes haitianos acampan en la plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes haitianos acampan en la plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una familia de inmigrantes haitianos acampa en la plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, el jueves 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved