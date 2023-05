México: Detienen y procesan a dueño de mina donde quedaron atrapadas 10 personas

ARCHIVO - Una torre utilizada por un equipo de rescate para ingresar a la mina Pinebete al atardecer en Sabinas, estado de Coahuila, México, el 4 de agosto de 2022. Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves 25 de mayo de 2023 que arrestaron y procesaron al dueño de la mina de carbón por explotación ilegal de la mina El Pinabete donde diez mineros quedaron atrapados el año pasado. (Foto AP/Alfredo Lara, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.