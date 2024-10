México detiene a un implicado en la muerte de 53 migrantes en San Antonio en 2022

Archivo - Roberto Márquez, de Dallas, coloca una flor en un monumento improvisado en el lugar donde las autoridades encontraron a decenas de personas muertas en un remolque abandonado con migrantes, el 29 de junio de 2022, en San Antonio, Texas. La fiscalía federal mexicana informó el jueves 24 de octubre de 2024 de la detención en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, de un hombre vinculado con la muerte de los 53 migrantes . (Foto AP/Eric Gay, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved