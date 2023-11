México dará hasta 3.300 dólares para que residentes de Acapulco reconstruyan sus propias casas

Residentes retiran un bote dañado tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista de los apartamentos destrozados tras el paso del huracán Otis, en el sector Diamante de Acapulco, México, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Residentes caminan al lado de una montaña de basura tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte)