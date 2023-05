México: “Abrazos, no muros” da respiro a tensión fronteriza

Personas que viven en Estados Unidos abrazan a parientes y amigos que radican en México durante el 10mo evento anual "Abrazos, no muros", en la franja del Río Bravo, en Ciudad Juárez, México, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Personas que viven en Estados Unidos se reúnen con parientes y amigos que radican en México durante el 10mo evento anual "Abrazos, no muros", en la franja del Río Bravo, en Ciudad Juárez, México, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.