Mexicanos de Oaxaca iluminan con velas y altares el camino para reencontrarse con sus muertos

La gente sostiene velas sobre una tumba decorada con flores en un cementerio en Atzompa, México, el martes 31 de octubre de 2023 por la noche. (AP Foto/María Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jóvenes sostienen velas sobre una tumba en un cementerio en Atzompa, México, el martes 31 de octubre de 2023 por la noche. (AP Foto/María Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ana Martínez coloca una foto en su altar del Día de Muertos en la terraza de su casa en Santa María Atzompa, México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/María Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Ana Martínez prepara un altar del Día de Muertos en la terraza de su casa en Santa María Atzompa, México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/María Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un altar del Día de Muertos se encuentra en la terraza de la casa de Ana Martínez en Santa María Atzompa, México, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/María Alferez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La gente se reúne en la sección de tumbas de niños dentro del cementerio de San Gregorio Atlapulco durante las festividades del Día de Muertos en las afueras de la Ciudad de México, la madrugada del miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una muñeca decora la tumba de un recién nacido en el cementerio de San Gregorio Atlapulco durante las festividades del Día de Muertos en las afueras de la Ciudad de México, el miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gente se sienta alrededor de la tumba de un niño en el cementerio de San Gregorio Atlapulco durante las festividades del Día de Muertos en las afueras de la Ciudad de México, la madrugada del miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved