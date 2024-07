Mercosur, de la posible reconciliación a la cumbre de la discordia

Ministros de Relaciones Exteriores asisten a una sesión previa de la Cumbre del Mercosur en el edificio del puerto de Asunción, Paraguay, el domingo 7 de julio de 2024. Los jefes de Estado del bloque comercial de América del Sur (Mercosur) se reunirán en Asunción el lunes 8 de julio. (Foto AP/Jorge Saenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Sofía Maldonado, vestida con una falda con los colores nacionales, junto a su padre vestido como "Toro Kandil" para las fiestas de San Juan, en el barrio Kuna Pyapy Mbarete, en las afueras de Asunción, Paraguay, el sábado 6 de julio de 2024. Los jefes de Estado del bloque comercial Mercosur de América del Sur se reunirán en Asunción el 8 de julio. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Los ministros de Relaciones Exteriores, en la primera fila, y el personal posan para una fotografía antes de una cumbre del Mercosur en el edificio del puerto de Asunción, Paraguay, el domingo 7 de julio de 2024. De izquierda a derecha están Omar Paganini de Uruguay, Diana Mondino de Argentina, Rubén Ramírez de Paraguay y Mauro Vieira de Brasil y Celinda Sosa de Bolivia. (Foto AP/Jorge Sáenz)