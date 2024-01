Mercado de flores en Colombia no quiere marchitarse, apuesta por San Valentín en EEUU

Un trabajador corta rosas para ser enviadas a Estados Unidos antes del Día de San Valentín, el feriado más importante del año para las ventas de flores recién cortadas, en la compañía de flores Mongibello en Chía, al norte de Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer corta rosas para ser enviadas a Estados Unidos antes del Día de San Valentín, el feriado más importante del año para las ventas de flores recién cortadas, en la compañía de flores Mongibello en Chía, al norte de Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores empacan rosas para ser enviadas a Estados Unidos antes del Día de San Valentín, el feriado más importante del año para las ventas de flores recién cortadas, en la compañía de flores Mongibello en Chía, al norte de Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador empaca una rosa para enviarla a Estados Unidos antes del Día de San Valentín, el feriado más importante del año para las ventas de flores recién cortadas, en la compañía de flores Mongibello en Chía, al norte de Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las rosas están listas para ser enviadas a Estados Unidos antes del Día de San Valentín, el feriado más importante del año para las ventas de flores recién cortadas, en la compañía de flores Mongibello en Chía, al norte de Bogotá, Colombia, el miércoles 31 de enero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved