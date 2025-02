Meloni visita al papa en el hospital, dice que él está recuperándose

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

“Creo que muchas personas están decepcionadas, pero creo que lo más importante es que realmente tenemos que orar por su salud”, dijo la hermana Charlene, una monja de Singapur que estaba en la plaza.

Francisco también recibió otro mensaje de pronta recuperación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a quien Francisco ha criticado recientemente por los planes del gobierno de Trump para la deportación masiva de migrantes.

“Digamos todos una oración por el papa Francisco, que parece tener algunos problemas de salud serios”, publicó Vance, católico, en X desde su cuenta privada.

Francisco fue ingresado en el hospital Gemelli el viernes después de que una semana de bronquitis empeorara. El lunes, el personal médico determinó que estaba sufriendo de una infección respiratoria polimicrobiana, lo que significa que una mezcla de virus, bacterias y posiblemente otros organismos se había colonizado en su tracto respiratorio. A última hora del martes, el Vaticano informó que una tomografía computarizada de tórax mostró el inicio de neumonía bilateral además de bronquitis asmática, que se está tratando con cortisona y antibióticos.

“Creo que la clave será cuán bien y rápidamente responda al tratamiento”, dijo el doctor Andrew Chadwick, especialista en cuidados respiratorios e intensivos en los Hospitales de la Universidad de Oxford.

La bronquitis puede llevar a la neumonía, que es una infección más profunda y grave de los sacos de aire de los pulmones. La neumonía puede desarrollarse en parte o en todo un pulmón o en ambos pulmones. Tiende a ser más grave cuando ambos pulmones están afectados porque no hay tejido sano para compensar.

El tratamiento varía según la gravedad, pero puede incluir la provisión de oxígeno a través de un tubo nasal o máscara, líquidos intravenosos, y el tratamiento de la causa subyacente de la infección. Hasta la fecha, Francisco está respirando por su cuenta y se dice que su función cardíaca es buena. Ha desayunado todos los días, se ha levantado de la cama, ha leído los periódicos y ha hecho algo de trabajo desde su habitación en el hospital.

“El papa Francisco es un hombre fuerte que no se deja abatir por las dificultades”, dijo el reverendo Enzo Fortunato, quien dirige un nuevo comité del Vaticano sobre niños. El hecho de que Francisco mantenga su rutina ordinaria, incluyendo la recepción de la Eucaristía, “es una señal de un hombre que quiere experimentar la normalidad de la enfermedad en el hospital”.

El Vaticano no ha proporcionado información sobre cómo Francisco está respondiendo a los medicamentos que le han sido administrados, aparte de decir que no tiene fiebre. El papa argentino, que ha admitido anteriormente ser un paciente poco compliant, tiene varias condiciones que lo hacen particularmente propenso a complicaciones: además de su edad, no es físicamente activo y usa una silla de ruedas, lo que limita su capacidad para eliminar los líquidos que se acumulan en sus pulmones.

La doctora Meredith McCormack, directora de medicina pulmonar y cuidados críticos en la Universidad Johns Hopkins, dijo que los médicos estarán atentos a ver si Francisco responde a la terapia, que puede incluir fisioterapia para ayudar a limpiar los pulmones. Los casos graves de neumonía se tratan típicamente durante aproximadamente una a dos semanas, pero la recuperación en una persona mayor podría extenderse más allá de eso.

“La falta de empeoramiento sería una señal alentadora”, dijo McCormack, quien no está involucrada en el cuidado de Francisco.

El Vaticano no ha dado indicios de cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado el papa, solo diciendo que el tratamiento de un “cuadro clínico complejo” requeriría una estancia “adecuada”.

A pesar de las noticias no tan positivas sobre la condición de Francisco, este estaba recibiendo dibujos y tarjetas de pronta recuperación de niños que están siendo tratados en la sala de oncología del hospital. Y en el Vaticano, el miércoles, continuaron las peregrinaciones del Año Santo, con grupos de fieles caminando a través de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en un día frío y nublado.

“Estamos muy felices de estar aquí, pero también estamos tristes por la enfermedad del papa”, dijo Amparo Alcala’, quien lideraba un gran grupo de peregrinos de Valencia, España. “Está haciendo grandes cosas, sobre todo por las mujeres en la iglesia, y esto nos da mucha alegría. Estamos orando por su recuperación y que pueda regresar, si es la voluntad de Dios”.

Un grupo de peregrinos surcoreanos en trajes tradicionales había planeado asistir a la audiencia general semanal del miércoles de Francisco y mostrar su vestimenta nacional, como suelen hacer los peregrinos en la cita semanal del papa. Cuando esta fue cancelada, vinieron de todos modos.

“El Año Nuevo Lunar fue muy reciente, así que también queríamos inclinarnos tradicional y formalmente ante él”, dijo Junhee Christina Kim, una peregrina de Seúl, Corea del Sur. “Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, así que vinimos de todos modos para poder estar en el Vaticano con nuestros trajes tradicionales”.

Maria Cheng, periodista de The Associated Press en Londres, ha contribuido a este reportaje.

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

