Médicos en Pakistán atienden a cientos de personas por una ola de calor

Voluntarios ofrecen agua con lima y azúcar a la gente en un campamento habilitado para evitar golpes de calor en un caluroso día de verano en Karachi, Pakistán, el jueves 23 de mayo de 2024. Los médicos atendían a cientos de victimas de golpes de calor en varios hospitales del país tras el inicio de un intenso episodio de altas temperaturas. (AP Foto/Fareed Khan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.