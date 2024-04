Medellín restringe el trabajo sexual para evitar explotación infantil tras caso con estadounidense

ARCHIVO - Federico Gutiérrez, candidato presidencial por la coalición del Equipo por Colombia, durante un debate presidencial en el periódico El Tiempo en Bogotá, Colombia, el 23 de mayo de 2022. El lunes 1 de abril de 2024, Gutiérrez, alcalde de Medellín, lanzó una suspensión por seis meses del trabajo sexual en uno de las zonas más conocidas de la ciudad, como medida para evitar casos de explotación sexual infantil. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.