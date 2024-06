Más que un libro: ¿Qué son las Biblias de Gutenberg y por qué importan a 500 años de su impresión?

ARCHIVO - Un detalle del "Antiguo Testamento" en la Biblia de Gutenberg en la Biblioteca Morgan de Nueva York, el 19 de mayo de 2008. Tres veces por año, un curador de la biblioteca da vuelta a la página. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) AP2008

ARCHIVO - Dos volúmenes de la Biblia de Gutenberg impresa hace 500 años expuestos en Nueva York en abril de 1978. Johannes Gutenberg planeó imprimir 150 Biblias, pero debido a la gran demanda sacó 30 copias adicionales, hasta un total de 180. De las ahora conocidas como Biblias de Gutenberg Bibles, quedan 48 copias preservadas. (AP Foto/G. Paul Burnett, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La Biblia de Gutenberg impresa hace 500 años, conocida como la Biblia Shuckburgh, en referencia a su propietario en el siglo XVIII Sir George Shuckburgh, expuesta en una ubicación y fecha desconocidas. El comerciante de libros neoyorquino Hans Kraus la vendió al Museo Gutenberg de Alemania por 1,8 millones de dólares, el mismo monto que pagó por ella en 1970. (AP Foto, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un empleado de Christie's muestra uno de los dos volúmenes de la Biblia de Gutenberg impresa en piel animal, propiedad del Seminario Teológico General de la Iglesia episcopal, a subastarse en la ciudad de Nueva York, el 1 de abril de 1978. (AP Foto/G. Paul Burnett, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Miembros del consejo directivo de la Biblioteca Pública de Nueva York posan para la foto con el primer ejemplar de la Biblia de Gutenberg encontrado en Estados Unidos 100 años antes, antes de ponerla para exposición en la recepción de la Librería Pública de Nueva York el 7 de noviembre de 1947. Desde la izquierda, aparecen en la imagen Morris Hadley, Junius S. Morgan, Ralph A. Beals, Henry C. Taylor, Roland L. Redmond y el doctor Albert Berg. La Biblia fue adquirida por el coleccionista de libros James Lenox, por lo que entonces se consideró un precio "loco" de 2.600 dólares. (AP Foto/Ed Ford, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.