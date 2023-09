Más de la mitad de la población sale de Nagorno Karabaj; gobierno separatista anuncia su disolución

Sasha, un hombre de etnia armenia que tiene 84 años y está herido, recibe ayuda de voluntarios a su llegada desde Stepanakert, en Nagorno Karabaj, a Goris, en la región armenia de Syunik, el miércoles 27 de septiembre de 2023. Unas 42.500 personas, o en torno al 35% de la población de etnia armenia en Nagorno Karabaj, se ha marchado a la vecina Armenia para el miércoles por la mañana, según las autoridades armenias. (AP Foto/Vasily Krestyaninov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved