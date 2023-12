Más israelíes y palestinos liberados durante tregua en Gaza

Un familiar lamenta la muerte de Basil Abu Al-Wafa, de 15 años, que murió durante un operativo militar israelí en el campo de refugiados de Yenín, el miércoles 29 de noviembre de 2023, en Cisjordania. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos pasan en motocicleta junto a un edificio destruido en Ciudad de Gaza el miércoles 29 de noviembre de 2023, en el sexto día del cese el fuego temporal entre Israel y Hamás. (AP Foto/Mohammed Hajjar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un agente de policía israelí apunta su arma al cuerpo de un hombre implicado en un ataque en Jerusalén, el jueves 30 de noviembre de 2023. Dos hombres dispararon contra la gente en una estación de autobús en la entrada de Jerusalén, donde dejaron varios muertos y heridos, según la policía. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.