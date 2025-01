Más escuelas de Francia instalan buzones especiales para que los niños denuncien abusos

Geraldine Gythiel, directora de una escuela primaria de París, muestra un buzón especial para que los niños puedan denunciar abusos, el primero que se instala en la capital francesa luego de que el país ha registrado más víctimas de abuso sexual en los últimos años, en París, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Sylvie Corbet) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.