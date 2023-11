Más Dios y menos aborto: el aspirante que apela a la derecha para buscar la presidencia de México

El aspirante a la presidencia Eduardo Verástegui muestra el pulgar hacia sus partidarios durante una manifestación para recolectar firmas que le permitan postularse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024, en San Bartolo del Valle, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. El activista de derecha de 49 años, que necesita reunir 1 millón de firmas para principios de enero, ha desatado una controversia en esta nación profundamente católica, en la que cohabitan el catolicismo, el feminismo y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. (Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El aspirante presidencial Eduardo Verástegui hace campaña durante una manifestación para recolectar firmas que le permitan postularse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024, en San Bartolo del Valle, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. El activista de derecha de 49 años ha desatado una controversia en esta nación profundamente católica, donde los activistas del aborto y la comunidad LGBTQ+ lideran sus propias campañas en defensa de sus derechos. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los electores escuchan al aspirante presidencial Eduardo Verástegui durante una manifestación para recolectar firmas que le permitan postularse como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024, en San Bartolo del Valle, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. El aspirante de 49 años es un activista de derecha que adversa la inclusión LGBTQ+ y promete que si es elegido haría todo lo que esté en su poder para revertir el acceso al aborto. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

