Más brasileños dicen ser mestizos, señala la agencia de estadísticas del país

Una niña come mientras aguarda la distribución de alimentos, sandalias y camisetas del equipo de fútbol Flamengo, parte de los donativos navideños del movimiento social SOMOS, en la favela Jardim Gramacho, el sábado 16 de diciembre de 2023, en Duque de Caxias, estado Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado)