Mark Carney asume cargo de primer ministro de Canadá en medio de guerra comercial de Trump

Carney, quien navegó la crisis al frente del Banco de Canadá desde 2008, y luego en 2013 cuando se convirtió en el primer no ciudadano británico en dirigir el Banco de Inglaterra —ayudando a gestionar los peores impactos del Brexit en el Reino Unido— ahora intentará guiar a Canadá a través de la guerra comercial provocada por Trump.

Carney, un exejecutivo de Goldman Sachs sin experiencia en política, se convierte en el 24to primer ministro de Canadá.

“Le irá muy bien. Es respetado internacionalmente”, dijo el ex primer ministro Jean Chrétien a los periodistas el viernes. Pero, añadió: “No hay una solución mágica. Esta no es una situación normal. Nunca hemos visto a alguien que cambia de opinión cada cinco minutos como presidente de Estados Unidos. Crea problemas en todas partes, no solo en Canadá”.

