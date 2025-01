Marino mexicano regresa a casa entre celebraciones tras 14 meses retenido por los hutíes

Arturo Zacarías, con una gorra negra, baila frente a su casa durante su fiesta de bienvenida, en Misantla, en el estado mexicano de Veracruz, el 24 de enero de 2025, días después de su liberación por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que habían secuestrado el mercante en el que navegaba, el Galaxy Leader, en el mar Rojo en 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Evelyn Tinoco besa a su novio, Arturo Zacarías, a su llegada al aeropuerto internacional General Heriberto Jara en Veracruz, México, el 24 de enero de 2025, días después de su liberación por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que habían secuestrado el mercante en el que navegaba, el Galaxy Leader, en el mar Rojo en 2023. (AP Foto/Felix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arturo Zacarías, con una camisera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sonríe antes de subir a un minibús a su llegada al aeropuerto internacional General Heriberto Jara en Veracruz, México, el 24 de enero de 2025, días después de su liberación por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que habían secuestrado el mercante en el que navegaba, el Galaxy Leader, en el mar Rojo en 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arturo Zacarías recibe el abrazo de sus vecinos a su regreso a su ciudad, Misantla, en Veracruz, México, el 24 de enero de 2025, días después de su liberación por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que habían secuestrado el mercante en el que navegaba en el mar Rojo en 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Arturo Zacarías Ortega, el padre de Arturo Zacarias, viste una camiseta con la imagen de su hijo y la frase "Bienvenido Arturo, te amamos infinitamente", durante la ceremonia de bienvenida en Misantla, Veracruz, México, el 24 de enero de 2025, días después de su liberación por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, que habían secuestrado el mercante en el que navegaba, el Galaxy Leader, en el mar Rojo en 2023. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved