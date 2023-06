Manifestantes protestan contra violencia del sur de México

Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzan proclamas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una marcha de protesta por la reciente ola de violencia que azota al estado mexicano de Chiapas, en donde siete indígenas fueron asesinados por paramilitares, en Ciudad de México el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.