Manifestantes israelíes cierran autopistas y piden un alto al fuego para recuperar a los rehenes

Palestinos desplazados por la ofensiva terrestre e israelí de la Franja de Gaza caminan junto a un charco oscuro de aguas residuales que fluyen a las calles en la localidad sureña de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el jueves 4 de julio de 2024.(AP Foto/Jehad Alshrafi)