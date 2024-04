Manifestantes atacan edificio estatal e incendian varios vehículos en el sur de México

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en la sede del gobierno del estado de Guerrero por un grupo de manifestantes que protestaban por el asesinato de un estudiante de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fue abatido el 7 de marzo por policías en un puesto de control callejero, en Chilpancingo, México, el lunes 8 de abril de 2024. (AP Foto/Alejandrino González) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved