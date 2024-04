Mandatarios de países miembros del ALBA buscan fortalecer y reimpulsar esa organización regional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla flanqueado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, izquierda, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o ALBA, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de abril de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved