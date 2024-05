Mamá chilena camina 1.300 kilómetros para ayudar a su hijo con una grave enfermedad

Camila Gómez, madre de Tomás Ross, de 5 años, que padece distrofia muscular de Duchenne, en el centro, está acompañada por simpatizantes cuando llega a pie a Santiago, Chile, después de caminar durante aproximadamente un mes para recaudar fondos para el tratamiento médico de su hijo la madrugada del miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

