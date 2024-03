Malaui sigue a Zambia y declara desastre por sequía mientras El Niño lleva hambre al sur de África

Una mujer carga una bolsa de harina de maíz recibida en un centro de distribución del Programa Mundial de Alimentos en el distrito de Neno, en el sur de Malaui, el domingo 24 de marzo de de 2024. El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha declarado el estado de emergencia por la sequía en 23 de sus 28 distritos y afirmó que el país necesita urgentemente ayuda humanitaria por valor de 200 millones de dólares. (AP Foto/Kenneth Jali). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.