Maestros levantan huelga de hambre tras 5 días en Bolivia

El educador Patricio Molina, que ha permanecido cinco días en huelga de hambre, es atendido por paramédicos dentro de la sede sindical de profesores, antes de ser trasladado a una clínica, en La Paz, Bolivia, el viernes 5 de mayo de 2023. Tres representantes de la educación pública iniciaron una huelga de hambre el 1 de mayo, tras dos meses de protestas contra el gobierno en demanda de mayor presupuesto para educación pública y en reclamo por el currículum educativo. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved