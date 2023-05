Madre de hondureño que murió bajo custodia de EEUU dice que su hijo sufría epilepsia

Norma Saraí Espinoza Maradiaga sostiene una fotografía de su hijo, Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, en su hogar en Olanchito, Honduras, el sábado 13 de mayo de 2023. Maradiaga, un migrante hondureño de 17 años, murió bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos en el centro de retención en Safety Harbor, Florida. (AP Foto/Delmer Martinez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.