Lula se recupera de cirugía de prótesis de cadera en la residencia oficial

Soldados de la guardia presidencial marchan en una ceremonia de presentación de la bandera brasileña frente a la residencia oficial del Palacio de la Alborada, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera de una cirugía después de ser dado de alta del hospital, el domingo 1 de octubre de 2023, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)