Los socialdemócratas ganan las elecciones lituanas, superando al gobierno de centroderecha

La líder del Partido Socialdemócrata, Vilija Blinkeviciute, en el centro, sonríe mientras espera a conocer los resultados de la segunda ronda de las elecciones parlamentarias lituanas en una oficina en Vilna, Lituania, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.