Los serbios entregan miles de armas tras tiroteos masivos

Un policía vigila la escuela Vladimir Ribnikar en Belgrado, Serbia, el lunes 8 de mayo de 2023. La policía se desplegó por escuelas de toda Serbia en un esfuerzo de restaurar una sensación de seguridad tras dos tiroteos masivos la semana pasada, uno de ellos en una escuela primaria de Belgrado, que dejó 17 muertos y 21 heridos, muchos de ellos niños. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved