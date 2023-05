Los niños sobrevivientes de la guerra en Ucrania seguramente cargarán con cicatrices psicológicas

Nina Poliakova, de pie, habla con su hija adoptiva Olha Hinkina en el campo de recuperación para niños y sus madres afectados por la guerra cerca de Leópolis, Ucrania, el miércoles 3 de mayo de 2023. Una generación de niños ucranianos ha visto sus vidas trastornadas por la invasión rusa a su país. La guerra los ha sometido a bombardeos constantes, ha desarraigado a millones de sus hogares y ha dejado huérfanos a muchos. Cientos de niños han muerto por la guerra. (AP Foto/Hanna Arhirova) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved