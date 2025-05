Los migrantes de Venezuela también recuerdan al papa León XIV por su trabajo en Perú

La venezolana Betania Rodríguez muestra con su tableta una foto grupal con el papa León XIV y el entonces obispo Robert Prevost en un albergue para migrantes administrado por Prevost y la Orden de San Vicente de Paúl en Chiclayo, Perú, el sábado 10 de mayo de 2025. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La venezolana Gabriela Morillo repasó las lecciones con sus hijos en el albergue para migrantes Villa San Vicente de Paúl, administrado por el entonces obispo Robert Prevost, hoy el papa León XIV, y la Orden de San Vicente de Paúl, en Chiclayo, Perú, el sábado 10 de mayo de 2025. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Niños venezolanos juegan al fútbol afuera del albergue para migrantes Villa San Vicente de Paúl, que fue administrado por el entonces obispo Robert Prevost, hoy papa León XIV, y la Orden de San Vicente de Paúl, en Chiclayo, Perú, el sábado 10 de mayo de 2025. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Una estatua de la Virgen María se encuentra afuera del albergue para migrantes Villa San Vicente de Paúl, que fue administrado por el entonces obispo Robert Prevost, hoy el nuevo papa León XIV, y la Orden de San Vicente de Paúl, en Chiclayo, Perú, el sábado 10 de mayo de 2025. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Trabajadores cuelgan una pancarta del recién elegido Papa León XIV en el Ayuntamiento de Chiclayo, Perú, donde se desempeñó como obispo, el sábado 10 de mayo de 2025. (Foto AP/Guadalupe Pardo)