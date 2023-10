Los comicios de Ecuador, prueba de fuego del partido de expresidente Correa para volver al poder

ARCHIVO - Simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana llevan una pancarta con una imagen del expresidente Rafael Correa, líder del partido, como respaldo a la candidata presidencial propuesta para las próximas elecciones presidenciales, en Quito, Ecuador, el martes 13 de junio de 2023. La segunda vuelta de octubre coloca al partido de Correa ante una prueba de fuego para recuperar el poder, tras el fin de su mandato en 2017 al que le sobrevino una condena de ocho años de cárcel por corrupción que impide al exmandatario volver al país. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved