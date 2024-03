Los antiguos bastiones izquierdistas de El Salvador asisten al ocaso de su partido

Un niño empuja su bicicleta junto a un mural que muestra campesinos y el mensaje "Vida cotidiana", en San José Las Flores, El Salvador, el miércoles 28 de febrero de 2024. El Salvador celebró sus elecciones municipales el 3 de marzo. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vecinos juegan a las cartas en el parque central de San José Las Flores, El Salvador, el miércoles 28 de febrero de 2024. El Salvador celebró sus elecciones municipales el 3 de marzo. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Una niña salvadoreña pasa junto a un altar religioso pintado con los colores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante una iglesia en San José Las Flores, El Salvador, el miércoles28 de febrero de 2024. El Salvador celebró sus elecciones municipales el 3 de marzo. (AP Foto/Salvador Meléndez)

José Carlos Navarrete, un veterano del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), se ve de pie junto a su perro en una casa de San José Las Flores, El Salvador, el miércoles 28 de febrero de 2024. El Salvador celebró sus elecciones municipales el 3 de marzo. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Un cartel electoral de Alfredo Hernández, candidato a la alcaldía del partido Nuevas Ideas, se ve en San José Las Flores, El Salvador, el miércoles 28 de febrero de 2024. Hernández perdió en las elecciones municipales salvadoreñas del 3 de marzo. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Alumnos caminan junto a un muro pintado con los rostros de candidatos a alcalde, congreso nacional y parlamento regional, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en San José Las Flores, El Salvador, el miércoles 28 de febrero de 2024. Pablo y Carlos ganaron sus comicios, mientras que Tony perdió. (AP Foto/Salvador Meléndez)